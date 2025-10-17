Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà oggi 17 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 17 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 ottobre 2025 - Umberto dopo la mossa di Agata in favore di Adelaide, comincerà a indagare sul suo passato, sicuro di trovare qualcosa di losco. Intanto Rosa subita l’ennesima aggressione da Sacchi, crollerà definitivamente e Marcello, che l’ha soccorsa, sarà molto preoccupato e non riuscirà a togliersi dalla mente il pensiero della sua amata amica. Agata accontenterà Delia e cercherà di convincere Ciro ad assumere Johnny in Caffetteria. Ci riuscirà? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 17 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 ottobre 2025 - Rosa sarà di nuovo divisa tra Pino, che sta cercando di riconquistarla, e Damiano, per cui ha ancora dei sentimenti, ma stavolta deciderà di fare le sue mosse con più determinazione. Intanto Alberto continuerà a non accorgersi della dipendenza di Gianluca nonostante il loro rapporto migliori a vista d’occhio mentre Giulia, preoccupata di lasciare Luca a casa da solo, troverà un aiuto in Renato. Alfredo invece continuerà a nascondersi da Cotugno che senza il suo domestico sarà sempre più in difficoltà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025