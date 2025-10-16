TGCom24
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2025

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 16 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà oggi 16 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 16 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 ottobre 2025 - Rosa scoprirà che la denuncia contro Sacchi purtroppo non è andata a buon fine e quindi l’uomo potrebbe tornare a tormentarla. Per la giornalista sarà una notizia devastante, che la renderà sempre più nervosa e in crisi. Intanto Salvatore e Marcello si saluteranno per un’ultima volta prima dell’addio mentre Adelaide incontrerà Greta e sarà molto contenta di questa nuova conoscenza. La ragazza riuscirà a infondere nuova speranza nella contessa riguardo al suo matrimonio. Delia invece penserà a un modo per aiutare suo cugino Johnny, che non riuscirà a esaudire il suo sogno ma che potrebbe rimanere comunque a Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo insieme la trama della puntata del 16 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 ottobre 2025 - Mariella chiederà a Claudia di rompere l’amicizia con Guido e di non farsi più vedere accanto a lui. L’attrice rimarrà di sasso ma deciderà di accontentare la vigilessa per permettere al suo ex innamorato di riavere la sua famiglia? Intanto Pino cercherà di riconquistare Rosa e per riuscirci farà un gesto molto romantico per lei mentre Damiano non si arrenderà alla fine della sua relazione con Viola e tenterà di ricucire il loro legame. Manuela invece si appresterà a sostenere il suo ultimo esame; la laurea si avvicina. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

