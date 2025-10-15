TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 ottobre 2025

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 15 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà oggi 15 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 ottobre 2025 - Salvo ed Elvira saluteranno gli amici e si prepareranno a lasciare Milano. Per l’Amato sarà un saluto dolce-amaro e qualche lacrimuccia bagnerà il nostro viso come quello di Marcello, che dovrà fare a meno del suo amico anzi del suo socio. Intanto Odile, grazie ai suggerimenti di Greta, troverà un modo per risolvere il problema di sua madre mentre Roberto sarà molto felice del fatto che Il Paradiso Donna stia andando a gonfie vele per merito di Tancredi. Rosa invece sarà ancora molto scossa a causa dell’aggressione subita da Sacchi, che sembra essere diventato il suo persecutore. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 15 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 ottobre 2025 - Marina informerà il marito di come vuole procedere contro Gagliotti e di come vuole approfittare del momento di debolezza di Vinicio, sempre più vicino a finire di nuovo nel loop della sua dipendenza da droghe. Intanto Guido pregherà Mariella di dargli un’altra opportunità e di non rovinare i loro progressi ma l’Altieri, condizionata da Bice, prenderà una dura decisione che potrebbe cambiare tutto. Serena farà una sorpresa a Filippo e aiuterà Manuela a liberarsi dall’ingerenza di Renato. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

