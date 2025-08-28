Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 28 agosto 2025, de Il Paradiso delle Signore - in onda in replica - e di Un Posto al Sole, tornato dalle vacanze estive. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo cosa succederà oggi 28 agosto 2025 nella puntata, in replica, de Il Paradiso delle Signore e in quella inedita di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa rivedremo nella replica in onda su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in onda in replica e nella puntata di oggi - 28 agosto 2025 - rivedremo Irene determinata a scoprire la verità su Rita. La capo commessa informerà Roberto e Marcello che lei e le Veneri hanno scoperto che la Marengo non è stata assunta in Alitalia e la ragazza comincerà a pensare che tutti siano stati ingannati. Intanto Concetta spronerà Botteri a fare un passo avanti con Delia mentre Mimmo sarà sincero con suo padre Carmelo. Marta e Anita faranno pace e Matteo cercherà di avere spiegazioni da Odile sul suo rapporto con Guido. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 28 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 agosto 2025 - di ritorno dalle vacanze, Marina prova a convincere Antonietta a collaborare per vendicarsi di Gennaro, mentre Mariella ha la conferma che stare con Guido abbia fatto molto bene a Lollo; la sua paura è che il suo ritorno possa turbarlo. Intanto, la tensione tra Viola e Damiano è ancora palpabile. Ornella, invece, non fa che domandarsi se la figlia stia accanto a Eugenio perché in realtà continua ad amarlo. Nel frattempo, Rosa non riesce a togliersi dalla testa il bacio che c'è stato con il suo ex... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

