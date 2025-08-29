Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 29 agosto 2025, de Il Paradiso delle Signore - in onda in replica - e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 29 agosto 2025 nella puntata, in replica, de Il Paradiso delle Signore e in quella inedita di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa rivedremo nella replica in onda su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in onda in replica e nella puntata di oggi - 29 agosto 2025 - rivedremo Mimmo in difficoltà con suo padre. Agata scoprirà che Carmelo ha imposto al figlio di tornare in Sicilia e sarà molto preoccupata per lui. Intanto i criminali che stanno cercando Enrico troveranno dove abita Marta e le cose si complicheranno per il dottore e la sua compagna. Odile invece ascolterà una conversazione molto compromettente tra Giulia e Lucia su Rita mentre Marcello sarà sempre più convinto che la Marengo sia la talpa che da tempo cercavano. Tancredi spingerà Adelaide a farsi intervistare da Rosa. La Camilli dovrà mascherare il suo disagio nei confronti della Contessa mentre lei parlerà della sua relazione con Marcello. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi 29 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 agosto 2025 - Marina ha un piano: vuole che Antonietta registri Gennaro mentre lui ammette il suo coinvolgimento nell'omicidio di Assane. La manager già canta vittoria, ma qualcosa potrebbe andare storto. Intanto, Mariella rientra a casa dalle vacanze con Sasà, e Guido vorrebbe parlarle di nuovo di ciò che c'è stato tra di loro. Filippo e Niko, invece, stanno organizzando tutto affinché quest'ultimo riesca a fare una proposta di matrimonio a Manuela impeccabile. Lei, però, non sospettando nulla, ha il timore che l'atteggiamento furtivo del fidanzato nasconda qualcosa di preoccupante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

