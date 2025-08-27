TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025

Silvia Farris

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 27 agosto 2025, de Il Paradiso delle Signore - in onda in replica - e di Un Posto al Sole, tornato dalle vacanze estive. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025

Scopriamo insieme cosa succederà oggi 27 agosto 2025 nella puntata, in replica, de Il Paradiso delle Signore e in quella inedita di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa rivedremo oggi nella puntata in replica su Rai1

Il Paradiso delle Signore va in onda in replica e nella puntata di oggi - 27 agosto 2025 - Elvira sempre più provata dalla sua gravidanza; Salvo sarà preoccupato per lei e cercherà di darle una mano più che può. Carmelo invece andrà a trovare Mimmo in commissariato. Grazie alla complicità di un suo collega, il ragazzo riuscirà a non far capire al padre di essere stato sospeso. Dopo aver parlato con suo padre, Marta troverà il coraggio di affrontare Enrico e di rivelargli il suo grande segreto, quello di non poter avere figli. Le Veneri scopriranno con orrore che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e cominceranno a sospettare che la giovane abbia mentito da sempre. Botteri non è riuscito a passare la Pasquetta con Delia e, preso dallo sconforto, comincerà a pensare di non poter frequentare la Venere. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 agosto al 29 agosto 2025.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 27 agosto 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 agosto 2025 - ora che il piccolo Antonio è tornato, Viola sente di doverlo informare circa le reali condizioni di Eugenio. Ciò, però, avrà delle ripercussioni anche sul suo rapporto con Damiano. Intanto, Niko sta per compiere un passo molto importante, tanto che Manuela diventerà nuovamente gelosa di lui. Gianluca, invece, dopo aver avuto un confronto con Alberto, si riconcilia con Luca e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto per lui. Purtroppo, però, il giovane potrebbe aver preso un abbaglio con suo padre... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 agosto 2025

