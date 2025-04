Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 8 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: Ecco cosa succederà nella puntata di oggi 8 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 aprile 2025 - Enrico rivelerà a sua figlia di non poter partire con lei e con sua zia e le spiegherà che il motivo per cui non può allontanarsi sono la Guarnieri e sua zia. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Anita ci rimarrà molto male e così anche Lea, che deciderà di recarsi direttamente da Marta per convincerla a lasciar stare Enrico. Intanto Adelaide sarà stabile e Odile potrà rivederla mentre Rosa sarà sempre più di malumore. Tancredi se ne accorgerà e deciderà di farle una sorpresa. Roberto e Marcello dovranno decidere se esaudire il desiderio delle Veneri di recarsi a Roma per partecipare a Bandiera Gialla e sfruttare questa partenza per far conoscere la nuova collezione ad altre giovani. Agata farà a Mimmo una richiesta inaspettata mentre Guido inviterà Odile a una serata musicale. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 aprile 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 aprile 2025 - Rosa sarà molto preoccupata per Clara, tornata all’improvviso a Napoli dopo un duro litigio con Eduardo. Ma cosa sarà successo tra la Curcio e suo marito? Sarà davvero la fine del loro amore? Intanto Micaela e Manuela cominceranno il giro di saluti. Come reagiranno Niko e Jimmy alla notizia della loro partenza? Damiano continuerà a trattare Viola con molta freddezza. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 aprile 2025.