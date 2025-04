Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 7 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 aprile 2025 - Umberto sarà molto turbato dalla verità che la Contessa gli ha rivelato prima di entrare in sala operatoria. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che Guarnieri sarà molto nervoso e non riuscirà a ritrovare la calma, non dopo quello che ha saputo. Intanto Enrico, che ha operato Adelaide, tornerà a casa stremato ma felice che le cose siano andate come voleva. Anita insisterà con lui affinché partano per l’America e Lea, che non ha gettato la spugna di lasciare l’Italia insieme al cognato, cercherà di fare leva sui suoi sensi di colpa per riuscire a realizzare i suoi programmi. La nuova collezione del Paradiso verrà finalmente esposta in vetrina ma qualcosa non va come da tutti previsto. Le Veneri e tutto lo staff del grande magazzino non si perderanno d’animo e si rimetteranno a lavoro mentre Guido informerà Odile che Marina Valli, l’attrice protagonista del film per cui hanno scritto la canzone lei e Matteo, vuole incontrare lei e Portelli. Il produttore darà poi al fratello di Marcello una notizia che lo lascerà piuttosto agitato. Vediamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 aprile 2025.

Un Posto al Sole: Ecco cosa succederà nella puntata di oggi 7 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 aprile 2025 - Manuela faticherà molto nel dare l’addio al Vulcano, ai suoi colleghi e ai suoi amici mentre sua sorella gemella sarà molto più serena. Rosa verrà travolta dall’arrivo di Clara. La Curcio si è rivolta all’amica per stare lontana da suo marito, con cui ha avuto una dura discussione. Damiano sarà molto arrabbiato con Viola e la tratterà con freddezza, ferito dal fatto che la Bruni non si senta ancora pronta a una convivenza. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 aprile 2025.