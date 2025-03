Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 marzo 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 marzo 2025 - alla manifestazione studentesca, Burgio non si comporterà nel modo sperato dai suoi superiori e questo gli causerà un mare di guai. Intanto Irene si lascerà scappare un commento in più sul plagio della GMM con Auretta Grimaldi mentre Umberto sarà molto fiero del lavoro che hanno fatto Odile e Rosa, che hanno scritto l’annuncio in modo che nessuno potesse pensare alla Contessa. Marcello sarà invece in attesa di notizie da parte della sua amata e sembrerà talmente tanto concentrato su di lei da dimenticare il bacio con Rosa. Odile, uscita dalla Galleria a tarda sera, scorgerà in lontananza una figura femminile. Sarà la nostra Adelaide? Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 marzo 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 marzo 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 marzo 2025 - Manuela dirà basta alle provocazioni di Valeria e tirerà fuori gli artigli. Capito di non voler rinunciare a Niko senza combattere, la Cirillo sarà pronta a lasciare che i suoi sentimenti per Poggi vengano alla luce e a fare guerra alla Paciello. Roberto e Marina dovranno prendere una decisione sulla proposta di Gennaro ma i due si troveranno di nuovo in disaccordo. Mariella si renderà conto che nonostante le difficoltà, provocate da una relazione a distanza, la coppia Guido e Claudia è molto solida. L’Altieri capirà di aver fatto bene ad allontanarsi dal suo ex e a non permettersi di ricascare in vecchie e insane abitudini. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 marzo 2025.