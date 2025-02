Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 febbraio 2025 - Giulia sarà pronta a fare la sua scelta. Dopo gli ultimi eventi è probabile che la stilista scelga di non voltare le spalle alla GMM e quindi di non rivelare a Botteri i piani del Di Sant’Erasmo. Intanto Marcello riceverà un importante riconoscimento da parte di Confindustria ma non avrà alcuna voglia di festeggiare. Matteo, preoccupato per suo fratello, deciderà di intervenire e di organizzare per lui una piccola festa a sorpresa. Mimmo rivelerà di essersi accorto che Agata ha occhi solo per Roberto mentre Mirella annuncerà che Michelino è stato selezionato per partecipare allo Zecchino D’Oro. Adelaide farà recapitare a Umberto un messaggio molto criptico che farà sbiancare il Commendatore. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 febbraio 2025 - Manuel comincerà a mostrare segni di gelosia nei confronti del postino. La Picariello dovrà quindi correre ai ripari e farà anche di più. Deciderà di non mettersi in secondo piano e di affrontare una volta per tutte Damiano. Enrica dovrà decidere se prendere un’importante decisione ovvero se denunciare Fusco e aiutare Rossella oppure rimanere lontana dai guai. Filippo e Serena prenderanno atto che purtroppo a casa loro non c’è più pace. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 febbraio 2025.