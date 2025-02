Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 febbraio 2025 - Enrico si troverà a dover mantenere il segreto con Marta sulle reali condizioni di Adelaide. Per il giovane non sarà facile non correre dalla Guarnieri a riferirle quanto detto da suo padre e si sentirà in profondo disagio. Tancredi invece deciderà di aprirsi completamente con Rosa e di raccontarle la sua storia con Matilde. La Camilli rimarrà senza parole e forse queste confessioni la porteranno a schierarsi a favore dell’editore. Giulia invece dovrà fare i conti con la gelosia. Dopo che Gianlorenzo le darà buca e le dirà di non poterla accompagnare alla festa, la stilista lo vedrà insieme a Delia. Ovviamente questo non le farà per nulla piacere, anzi scatenerà in lei un senso di fastidio talmente grande da cominciare a pensare di tradire Botteri come aveva previsto di fare all’inizio, prima che tra loro ci fosse un chiarimento. Roberto darà preziosi consigli a Mimmo per fare colpo su Agata ma Burgio si accorgerà presto di una triste realtà. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 febbraio 2025 - Guido non riuscirà a mandare giù la nuova relazione di Mariella e si sfogherà con Michele. Nel mentre l’Altieri potrà contare sul sostegno di Mimmo, sempre più comprensivo e sempre più affezionato. Nunzio aiuterà come sempre Rossella e la spronerà a pensare in avanti mentre Enrica riceverà una telefonata completamente inaspettata. Damiano avrà delle buone notizie che però turberanno Viola. Il Renda si troverà a dover gestire non solo il cattivo umore della compagna ma anche l’astio di Gallo, che ha ormai preso di mira il poliziotto. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

