Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 febbraio 2025 - le condizioni di salute di Adelaide sono purtroppo peggiorate e la contessa, purtroppo sempre più preoccupata, sparirà del tutto. Marta sarà molto in ansia per sua zia e chiederà informazioni a Umberto, l’unico a sapere cosa le stia accadendo ma anche lui sconvolto dal non sentirla più. Il Guarnieri deciderà di correre a Londra e di cercarla, per sapere cosa le stia accadendo. Intanto Tancredi metterà Giulia con le spalle al muro. Il Di Sant’Erasmo picchierà duro e le dirà che se vuole fare carriera non deve avere scrupoli e questo significa anche tradire Botteri. Gianlorenzo, completamente all’oscuro di quello che sta succedendo, inviterà la stilista a cena e lei deciderà di accettare ma si sentirà sempre più in difficoltà. Al Paradiso verrà organizzata una festa di Carnevale e Agata sfrutterà Mimmo per poterci andare. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 febbraio 2025 - Luca, accompagnato da Giulia a una visita di controllo, si imbatterà in una donna malata di Alzheimer a uno stadio avanzato. Per lui sarà il colpo di grazia arrivato dopo un periodo di forte stress, che lo ha spronato a cominciare a pensare a soluzioni drastiche da attuare nella sua vita. Intanto Vincio, informato da Alice delle indagini di Michele, deciderà di confrontarsi con suo fratello e di vederci chiaro nelle faccende dell’azienda della sua famiglia. Renato si sentirà escluso da Ida e Diego. I due hanno organizzato un pranzo nella loro nuova casa ma non hanno pensato di invitare il Poggi, che farà di tutto per essere incluso. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

