Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 febbraio 2025 - Botteri e Giulia si avvicineranno sempre di più. Gianlorenzo cercherà di recuperare l’errore che ha commesso ai danni della Furlan e lei sembrerà sempre più decisa a non fargli più alcuna concorrenza spietata. Questo però potrebbe metterla in totale disaccordo con il Di Sant’Erasmo, con cui ha iniziato un pericoloso sodalizio e che ha scatenato Rita Maregno, la sua arma segreta, per sabotare i rivali. La nuova Venere continuerà infatti a indagare sulla nuova collezione del grande magazzino, pronta a riferire tutto al suo vero capo. Salvatore rivelerà di voler sfruttare San Valentino per riavvicinare i genitori di Elvira mentre Tancredi continuerà ad affascinare Rosa. Questo infastidirà sempre più Marcello, preoccupato che l’amica si metta nei guai con il perfido conte. Mimmo si renderà conto che a casa Puglisi regna il caos. Dopo aver scoperto che Agata è stata messa in punizione, il ragazzo proporrà all’amica d’infanzia un modo per calmare suo padre. I due ragazzi dovranno fingere di aver cominciato a frequentarsi. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 febbraio 2025 - Jimmy determinato più che mai a non seguire i capricci di Valeria e a non trasferirsi dalla Paciello insieme al padre. Per rimanere a Palazzo Palladini, la sua casa da sempre, il ragazzino farà un’ultima decisiva mossa, che metterà Niko in grande difficoltà. Intanto Rossella continuerà a sentirsi sotto pressione e a essere fortemente stressata. Dopo l’ennesimo episodio di cedimento, Michele e Silvia decideranno di intervenire per aiutarla concretamente. Intanto Saviani, ignaro di quello che è accaduto nell’azienda dei Gagliotti, comincerà a chiedersi dove sia finito Assane mentre Roberto sarà sempre più in ansia a causa dell’incidente che ha messo in crisi i Cantieri. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 febbraio 2025.