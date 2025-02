Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 febbraio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 febbraio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 febbraio 2025 - Rita Marengo comincerà a lavorare al grande magazzino e Tancredi sarà felicissimo di aver trovato l’arma segreta per distruggere, dall’interno, la concorrenza. Il Di Sant’Erasmo rivelerà a Giulia il ruolo che assumerà davvero Rita. Cosa farà ora la Furlan? Irene chiederà a Delia di trasferirsi da lei e la collega accetterà di buon grado. Marta invece confesserà a Roberto di avere una relazione ma non gli dirà altro. A casa Puglisi continuerà a esserci grande tensione. Ciro sarà una furia e non riuscirà a perdonare Agata e per Concetta sarà difficile riportare la pace. Salvo invece avrà un’idea per risolvere il problema tra i suoi suoceri. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 febbraio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 febbraio 2025 - l’idea di Saviani di chiudere in modo molto crudo la sua inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori dell’azienda dei Gagliotti, si rivelerà molto pericolosa sia per il giornalista sia per il povero Assane. Il padre di Rossella potrebbe pagare molto cara questa azione. Intanto Giulia cercherà di risollevare il morale a Luca, particolarmente colpito dall’ultimo momento di difficoltà avuto a causa dell’Alzheimer. La Poggi farà molta fatica a fargli passare il malumore ma ci sarà qualcun altro capace di aiutarlo ad affrontare questo brutto episodio. L’incontro tra Mariella e Mimmo potrebbe non avere il risultato positivo sperato da entrambi. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 febbraio 2025.