Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 gennaio 2025

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 gennaio 2025 - Enrico incontrerà il magistrato, che gli darà – purtroppo per lui – brutte notizie. Intanto Clara rivelerà ad Alfredo dei guai di Irene e lui deciderà di aiutarla durante il suo secondo faccia a faccia con l’esattore. Rosa si imbatterà per caso Tancredi e penserà che possa essere lui l’uomo potente che le carte hanno predetto avrebbe incontrato. Il Di Sant’Erasmo nel mentre, rivelerà a tutto di aver scelto il nuovo direttore commerciale della Galleria Milano Moda. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 gennaio 2025 - vedremo Rossella affrontare le conseguenze dei suoi consigli accettati a metà. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani scoprirà che Enrica ha ritrattato la sua deposizione e l’ha quindi lasciata da sola ad affrontare il peso delle sue dichiarazioni. Per Ross si metterà molto male. Intanto Jimmy non sopporterà più l’ingerenza di suo nonno Renato nelle sue situazioni sentimentali e tra i due scoppierà un’accesa discussione. Mariella inizierà a pensare di rimettersi in gioco e spinta da Sasà deciderà di chiamare Mimmo, che la stupirà chiedendole immediatamente di uscire. L’Altieri accetterà? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

