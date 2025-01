Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 gennaio 2025 - Clara non riuscirà ancora a trovare le parole giuste per rivelare a sua madre e suo padre del suo amore per Perico. A rendere le cose ancora più difficili ci si metterà Irene che, a sorpresa, rivelerà a Elvira i suoi veri sentimenti per Alfredo. La capocomessa confesserà di amare ancora il suo ex fidanzato? Intanto i lavori di casa di Salvo ed Elvira verranno terminati mentre tra Odile e Tancredi sarà guerra aperta. La proposta della contessina ha fatto talmente tanto infuriare il cugino, da spingerlo a pensare a un modo per liberarsi di lei, il prima possibile. Intanto Anita non dirà nulla di aver visto il bacio tra suo padre e Marta e continuerà a fare strane domande alla Guarnieri. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 gennaio 2025 - Antonio vorrà passare un anno diverso ma soprattutto con i suoi genitori di nuovo uniti. Il bambino cercherà di ravvicinare Viola ed Eugenio e chissà se la dolcezza del piccolo Nicotera farà breccia nel cuore della Bruni e del magistrato. Intanto Mariella tenterà di riportare la pace tra Castrese e Sasà. I suoi tentativi si riveleranno vani ma le daranno comunque modo di riflettere su quello che sta accadendo nella sua vita. Roberto invece tenterà di convincere Marina a lasciargli dirigere la radio come meglio crede mentre Marika spingerà Pino a non mollare la presa con Rosa e a tentare ancora di riconquistarla. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

