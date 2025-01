Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 gennaio 2025: Irene spiazza Elvira rivelandole i suoi veri sentimenti per Alfredo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Irene rivelerà a Elvira quello che davvero prova per Alfredo. Sarà ancora innamorata di lui?

La relazione tra Clara e Alfredo potrebbe essere più complicata del previsto e non solo per via dei genitori della Boscolo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 2 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Clara non riuscirà ancora a trovare le parole giuste per rivelare a sua madre e suo padre del suo amore per Perico. A rendere le cose ancora più difficili ci si metterà Irene che, a sorpresa, rivelerà a Elvira i suoi veri sentimenti per Alfredo. La capocomessa confesserà di amare ancora il suo ex fidanzato? Intanto i lavori di casa di Salvo ed Elvira verranno terminati mentre tra Odile e Tancredi sarà guerra aperta. La proposta della contessina ha fatto talmente tanto infuriare il cugino, da spingerlo a pensare a un modo per liberarsi di lei, il prima possibile. Intanto Anita non dirà nulla di aver visto il bacio tra suo padre e Marta e continuerà a fare strane domande alla Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 gennaio 2025: Irene confessa i suoi sentimenti per Alfredo

Clara e Alfredo si sono dichiarati il loro amore e la Boscolo non è partita per Grenoble, per stare accanto all’uomo che davvero ama. La relazione tra i due ragazzi potrebbe essere molto più complicata del previsto. La Boscolo non saprà ancora trovare le parole giuste per informare i suoi genitori di aver rotto con Jerome e di aver cominciato una relazione con Perico. Suo zio le mette sempre più fretta e lei non sa più cosa inventarsi. A rendere la situazione ancora più piena di tensione ci si metterà Irene. La capocommessa confesserà a Elvira i suoi veri sentimenti per Perico e potrebbe confessare di essere ancora profondamente innamorata di lui. Sarà così?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile e Tancredi in guerra

Tra Tancredi e Odile è scontro e stavolta più che mai aperto. La contessina ha osato troppo e per suo cugino è arrivato il momento di mettere a tacere la ragazza. Il Di Sant’Erasmo non ha per nulla apprezzato la proposta della giovane di collaborare con Il Paradiso delle Signore e il fatto che lei si sia permessa di proporre in pubblico nuove soluzioni senza prima consultarlo, farà scoppiare la sua collera. Lo vedremo molto presto prendere provvedimenti e Odile sarà costretta molto probabilmente a chiedere una mano a sua madre, a Rosa e persino a Matteo, con cui è sempre più legata. I due si definiscono solo amici ma è piuttosto chiaro che possa nascere qualcosa di molto profondo tra loro.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Marta nei guai con Anita?

Anita non ha rivelato a nessuno di aver visto il bacio tra suo padre e Marta. La ragazzina ha però capito che qualcosa sta succedendo tra il suo adorato papà e la donna che li sta ospitando a casa sua. Per questo continuerà a fare domande sempre più insistenti alla Guarnieri, tanto da metterla in imbarazzo e a costringere Enrico a parlarle. Intanto Ciro, Concetta, insieme alla squadra de Il Paradiso, ultimeranno la ristrutturazione dell’appartamento di Salvo ed Elvira. Ora filerà tutto liscio o ci saranno nuovi problemi all’orizzonte?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.