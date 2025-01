Un Posto al Sole Anticipazioni 2 gennaio 2025: Antonio prova a riavvicinare Viola ed Eugenio!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 gennaio 2025 su Rai3 vedremo Antonio tentare di riunire i suoi genitori mentre Marika spingerà Pino a non mollare la presa con Rosa. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Antonio vorrà passare un anno diverso ma soprattutto con i suoi genitori di nuovo uniti. Il bambino cercherà di ravvicinare Viola ed Eugenio e chissà se la dolcezza del piccolo Nicotera farà breccia nel cuore della Bruni e del magistrato. Intanto Mariella tenterà di riportare la pace tra Castrese e Sasà. I suoi tentativi si riveleranno vani ma le daranno comunque modo di riflettere su quello che sta accadendo nella sua vita. Roberto invece tenterà di convincere Marina a lasciargli dirigere la radio come meglio crede mentre Marika spingerà Pino a non mollare la presa con Rosa e a tentare ancora di riconquistarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 gennaio 2025: Antonio prova a riunire i suoi genitori

Antonio ha un grande desiderio, che purtroppo non si è realizzato sino a ora. Il piccolo Nicotera vorrebbe tanto che la sua famiglia si riunisse e spererà che nell’anno nuovo il suo grande sogno si concretizzi. Lo vedremo quindi impegnatissimo a tentare di riavvicinare sua mamma e suo padre. Eugenio ama ancora sua moglie, lo ha dovuto confessare e ha dovuto chiudere la sua relazione con Lucia. Suo figlio potrebbe quindi fare centro, almeno con lui, mentre la Bruni è ancora profondamente legata a Damiano, il suo nuovo compagno ormai da diversi anni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella tenta di riportare la pace tra Castrese e Sasà

Mariella ha avuto un Capodanno complicato ed è determinata ad avere un nuovo anno più sereno per lei e per i suoi amici. L’Altieri prenderà ancora più a cuore la vicenda di Castrese e Sasà e si metterà d’impegno affinché i due si riavvicinino. Si renderà però conto che non sarà per nulla facile, non dopo tutto quello che entrambi hanno vissuto. La crisi che ha colpito il suo amico e suo nipote sarà per lei spunto di riflessione per comprendere quello che è accaduto con suo marito Guido, con cui ormai sembra essere tutto finito.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Marika spinge Pino a non gettare la spugna con Rosa

Roberto si metterà d’impegno per dimostrare a Marina che lei può lasciargli carta bianca. Ferri vorrà convincere sua moglie di avere la gestione della radio completamente sotto controllo e spererà davvero che la consorte lo lasci lavorare come lui crede più giusto. Intanto Marika spingerà Pino a non lasciarsi abbattere dalle prime difficoltà e a tornare alla carica con Rosa, che lei vuole vedere di nuovo felice e sorridente. Il postino riuscirà a fare breccia nel cuore della mamma di Manuel?

