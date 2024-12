Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025: Capodanno complicato per Mariella e Samuel!

Anticipazioni TV

Upas continua la sua programmazione e non va in vacanza nemmeno a Capodanno 2025. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 30 dicembre 2024

Rossella ha la conferma dei suoi sospetti. Enrica decide di confidarsi con lei riguardo le molestie subite da parte del primario. La Graziani decide quindi di aiutarla, rischiando però di inimicarsi il suo superiore. Nunzio chiede supporto a Diego per liberarsi di Samuel per la notte di Capodanno mentre Michele si appresta a cominciare la sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico in radio. Marina, stanca di dover sempre mettere lei una pezza al suo matrimonio, lascia a Roberto questo compito mentre Bice si accorge che Massaro la sta seguendo e crede che il suo ex marito sia geloso di lei. In realtà Sergio sta indagando su Troncone. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 31 dicembre 2024

È arrivato l’ultimo giorno dell’anno e a Palazzo Palladini ci si prepara per una serata davvero spumeggiante. Nella giornata non mancheranno i colpi di scena. Mariella scoprirà cos’ha pensato Bice per lei e per la loro ultima notte dell’anno mentre Guido si dedicherà a Claudia. Samuel invece non riuscirà a non pensare a Micaela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 31 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 1° gennaio 2025

Un Posto al Sole non va in onda il 1° gennaio 2025

Puntata in onda Giovedì 2 gennaio 2025

Mariella vuole riavvicinare Castrese a Sasà e comincia a mettersi d’impegno per riuscirci. Purtroppo ogni suo tentativo si rivela fallimentare. Roberto conferma a Marina di avere tutto sotto controllo e di sapere come gestire la radio. Antonio fa in modo di riavvicinare sua mamma e suo padre, anche solo per poco mentre Marika esorta Pino a non gettare la spugna e a continuare a corteggiare Rosa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 3 gennaio 2025

Rosa accetta l’invito di Pino mentre la crisi tra Salvatore e Castrese porta Mariella a riflettere su quello che sta succedendo tra lei e Guido. Intanto peggiora il rapporto tra Alberto e le gemelle Cirillo. L’avvocato le sfratterà davvero? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 3 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.