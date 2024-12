Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025: il matrimonio di Salvo e Elvira rovinato?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Lunedì 30 dicembre 2024

Ancora guai per Elvira e Salvo che scoprono che la loro casa non sarà pronta per il giorno delle nozze. Mentre Don Saverio decide di dare un ultimatum a Clara per farle confessare ai genitori la relazione con Alfredo, Matteo Portelli torna finalmente di buon umore grazie alla vicinanza con Odile, che è riuscita a fargli riscoprire il suo amore per la musica. Mentre Adelaide vorrebbe organizzare la festa di Capodanno a Villa Guarnieri, invitando questa volta Marcello, Odile insiste con sua madre affinché l’invito venga esteso anche a Umberto. Mentre Anita fa a Marta domande troppo personali, Ciro e Concetta sono presi dalla decisione del regalo di nozze per Salvatore e Elvira. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 30 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 31 dicembre 2024

Il Capodanno è molto atteso dalle Veneri che non vedono l’ora di festeggiare, ma finiscono a loro insaputa in un tranello di Ciro e Concetta affinché si ritrovino tutti ad aiutare con i lavori nella casa di Salvo e Elvira. Mentre Don Saverio non approva la lettera che Clara e Alfredo hanno scritto ai genitori della ragazza, Tancredi scopre che Odile non l’ha consultato per alcune importanti decisioni di Galleria Milano Moda e si infuria. La ragazza, tuttavia, non si lascia scoraggiare e, forte dell’appoggio totale di Umberto, propone sfacciatamente una collaborazione con il Paradiso. Marta e Enrico passano il Capodanno insieme ad Anita ma lei si accorge che si stanno baciando e non la prende bene. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 31 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 1° gennaio 2025

Il Paradiso delle Signore 9 non va in onda mercoledì 1° gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 2 gennaio 2025

Clara non sa più come confessare ai propri genitori la sua relazione con Alfredo, mentre Odile continua con la sua proposta provocando tensioni con Tancredi. Mentre Anita, avendo visto il bacio, continua a tartassare Marta di domande indiscrete, Matteo e Odile sono sempre più vicini ma per ora i due si considerano solamente buoni amici. Grazie allo sforzo dello staff dell’Atelier, Salvo e Elvira potranno entrare nella loro nuova casa proprio in prossimità delle nozze. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 2 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 3 gennaio 2025

È finalmente arrivato il giorno delle nozze tra Salvo e Elvira, ma dopo la romantica celebrazione arriva per la coppia una notizia spaventosa: il circolo è inagibile. Dove potranno, ora, festeggiare il ricevimento senza alcun preavviso? Mentre Roberto e Marcello cercano un modo per assicurare alla coppia un ricevimento di nozze degno, il rifiuto di collaborare con Galleria Milano Moda da parte del Paradiso, porta ancora più tensioni tra Odile e Tancredi. Avendo compreso il disagio della Guarnieri, Enrico decide di rivelare alla figlia Anita tutta la verità sulla sua storia d’amore con Marta, ma come reagirà lei? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 3 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.