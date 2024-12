Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 dicembre 2024 - Alfredo e Jerome faranno pace. Il francese si presenterà da lui per chiedergli scusa della sua reazione violenta e il magazziniere, a sua volta, gli domanderà perdono per il bacio a Clara. Poi, prima che la ragazza possa partire per la Francia, cercherà di darle un ultimo regalo per salutarla. Quello che capiterà dopo sarà completamente inaspettato. Intanto Odile e Matteo si riavvicineranno e potranno scrivere una canzone per Il Paradiso mentre Enrico dovrà affrontare un imprevisto che gli impedirà di incontrare sua figlia. Roberto ringrazierà le sue clienti per la loro grande generosità nei confronti della casa-famiglia mentre i bambini, vestiti da pastorelli, riceveranno i loro regali da Babbo Natale, in realtà Ciro. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 dicembre 2024 - Rosa e Don Antoine dovranno affrontare la situazione che si è creata tra loro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la mamma di Manuel avrà una consapevolezza in più. Intanto Guido avrà trovato una soluzione per passare il Capodanno sia con Claudia che con Lollo ma dovrà prima parlarne con Mariella. Tra Valeria e Manuela scoppierà la rivalità – e la situazione sarà terribile – proprio in occasione della recita di Jimmy. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

