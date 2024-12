Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 dicembre 2024 - Marta e Umberto avranno un faccia a faccia emozionante e l’atmosfera natalizia, unita ai dolci ricordi del passato, riusciranno a portare il sereno tra loro. Intanto Enrico studierà un piano per incontrare sua figlia e chiederà aiuto ad Armando mentre Salvo scoprirà che Elvira ha trovato il preventivo del ricevimento del matrimonio e lei gli confesserà di non essere più interessata ad accontentare il padre. Il duro scontro tra Odile e Matteo ha messo la contessina di cattivo umore. La ragazza ne parla con Umberto mentre Jerome, al corrente del bacio tra Clara e Alfredo, affronterà Perico. Per calmare gli animi, la giovane accetterà di passare le vacanze natalizie in Francia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 dicembre 2024 - Valeria sarà molto infastidita dalla complicità che si è creata tra Niko e Manuela, in occasione della recita di Jimmy. Decisa a non farsi di nuovo mettere in un angolo, come sta accadendo per le vacanze di Natale, la ragazza farà in modo di far sentire la sua voce. Intanto Guido non saprà come gestire il Capodanno. Non saprà infatti come dividersi tra Claudia e Lollo. Rosa invece sarà in crisi per quanto accaduto con Don Antoine e non saprà come affrontare la cosa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

