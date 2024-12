Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 dicembre 2024 - Clara confesserà a Jerome del bacio con Alfredo. La reazione del francese non si farà attendere. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano anche che Adelaide sceglierà di non invitare Marcello alla cena prenatalizia a Villa Guarnieri e questo per non creare problemi tra loro. Elvira invece scoprirà che Salvo dovrà pagare tutto da solo, le spese per il ricevimento del matrimonio e, delusa ancora una volta da suo padre, lo affronterà di petto. Ciro invece sarà pronto a vestire gli abiti di Babbo Natale per far sorridere i bambini della casa–famiglia, in occasione di un evento che si terrà al Paradiso. Enrico rivelerà a Marta di voler organizzare un incontro con sua figlia mentre Alfredo cercherà di riavvicinarsi alla Boscolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 dicembre 2024 - Costabile riuscirà a estinguere i propri debiti. Intanto Michele prenderà un’importante decisione per il suo futuro in radio. Di cosa si tratterà? Rosa invece riuscirà a vincere le proprie paure e deciderà di frequentare la scuola serale. La Picariello e Don Antoine si faranno sempre più vicini e il loro rapporto sarà sempre più profondo e importante. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre 2024.