Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 dicembre 2024 - Adelaide inviterà Umberto alla cena prenatalizia, fortemente voluta da Odile. La Di Sant’Erasmo dovrà però prendere un’altra importante decisione, che non piacerà a Marcello. Intanto Irene sosterrà che Clara non sia davvero interessata ad Alfredo ma la Boscolo ammetterà che in passato era innamorata di lui. La Venere-ciclista, in difficoltà con Jerome, deciderà di confidarsi con Elvira, l’unica che da tempo ha capito quali sentimenti la legassero a Perico, e le confiderà di non essere più sicura dei suoi sentimenti per Jerome. Intanto Enrico informerà la figlia di non poter passare il Natale con lei e sarà molto triste di darle questa notizia. Salvo sarà sempre pronto a sacrificarsi per dare a Elvira il matrimonio che sogna. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 dicembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 dicembre 2024 - nascerà una strana intesa tra Micaela e Alice. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due cominceranno ad andare d’accordo ed è probabile che possa nascere davvero un’amicizia tra loro. Intanto Roberto farà di tutto per rendere la vita lavorativa di Michele un vero inferno mentre Espedito sarà costretto a prendere una decisione dolorosa, che coinvolgerà Costabile. Rossella non riuscirà a contrastare le ingerenze di Fusco mentre Nunzio tenterà di fermare il suo coinquilino, ormai diventato invadente. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre 2024.