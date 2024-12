Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 dicembre 2024 - Clara sarà in grande difficoltà dopo il bacio con Alfredo. La ragazza non riuscirà più a tenere per sé quello che è successo e racconterà tutto a Irene. Come reagirà la Cipriani? Intanto Adelaide vorrebbe passare le vacanze natalizie a Saint Moritz ma Marta non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. Odile, scoperto che la cugina non si vuole allontanare dalla città, penserà di organizzare una cena prenatalizia tutti insieme e vorrebbe che anche Umberto ne facesse parte. Elvira invece vorrà festeggiare al Circolo e Salvo accetterà di farla contenta. Peccato però che l’Amato non le dica di dover pagare lui l’intera somma per le loro nozze. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 dicembre 2024 - Michele continuerà a portare avanti la sua inchiesta sui Gagliotti. Il giornalista sarà sempre più convinto che Gennaro e la sua famiglia siano dei criminali e nascondano dei traffici illeciti. Peccato che Ferri sia molto soddisfatto della partnership con loro e non abbia per nulla gradito che il suo speaker stia indagando e non abbia alcuna volontà di gettare la spugna. Anzi con la sua professionalità, riuscirà pure a guadagnare la stima di Alice. Roberto, fuori di sé dalla rabbia, mediterà vendetta. Rossella ha deciso di non lasciarsi piegare da Fusco, che con lei continua ad avare un atteggiamento prevaricante, e ha scelto di continuare a lavorare in ospedale. La Graziani si accorgerà che il primario ha preso di mira un’altra vittima. Riuscirà a trovare in lei un appoggio per denunciare una volta per tutte il medico? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

