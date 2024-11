Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 novembre 2024 - Roberto e Mario si scambieranno un’innocente effusione. I due lo faranno di nascosto, come sempre, e saranno convinti che nessuno li abbia visti. Purtroppo per loro qualcuno osserverà tutto senza farsi vedere… ma chi sarà? Intanto Elvira continuerà a non sentirsi bene ma penserà che sia un malessere passeggero mentre Alfredo comincerà a conoscere Jerome e tra lui e il francese ci sarà un’immediata antipatia, destinata a sfociare in una grossa inimicizia a causa di Clara, che si infortunerà durante la gara. Giulia, ora che Marta non lavora più alla Galleria, cercherà di mettere in difficoltà l’inesperta Odile mentre la Guarnieri sembrerà più che mai decisa ad accettare il lavoro di direttrice in un’importante agenzia pubblicitaria. Adelaide, spaventata di perdere Marcello, prenderà una decisione molto importante contro Umberto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 novembre 2024 - Guido dovrà fare di tutto per non far scoprire a Claudia dove vive. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Del Bue non vorrà che la sua amata venga a sapere che, per risparmiare, ha accettato di vivere insieme a Cotugno e Alfredo, con cui la convivenza non è nemmeno facile. Il vigile farà di tutto per convincere la Costa di aver trovato un’altra soluzione e di vivere soprattutto da solo ma le cose gli sfuggiranno di mano e non andrà come da lui previsto. Intanto Alberto sentirà sempre di più la mancanza di Federico e riceverà un inaspettato incoraggiamento, seguito da un prezioso consiglio, da Luca. Roberto invece affronterà un’altra seduta dallo psicologo. Ferri riuscirà a convincere Marina di essere ancora l’uomo della sua vita? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

