Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 novembre 2024 - Clara deciderà di partecipare alla gara ciclistica proposta da Perico e dovrà affrontare Jerome, che arriverà a Milano e che non ne sarà per nulla contento. Intanto Marta riceverà ben due proposte di lavoro mentre Ciro prometterà a Concetta che prima o poi riusciranno ad andare a Parigi. Michelino affronterà il suo primo giorno di prove e sarà molto emozionato mentre Elvira avrà uno strano ma leggero malore. Adelaide, per calmare Marcello, gli proporrà di passare un fine settimana lontano da Milano ma lui non sarà per nulla contento di questa proposta e non apprezzerà per nulla il gesto, anzi… Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 novembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 novembre 2024 - avremo la conferma che il primario non intende lasciare in pace la povera Graziani. Ross continuerà a essere schiacciata dal dottore, che userà tutto il suo potere per impedire alla dottoressa qualsiasi mossa e per relegarla in una posizione sempre più svantaggiata. Intanto Nunzio capirà che lasciare Diana non sarà facile, non in un momento così tanto difficile per lei. Giulia si sentirà avvilita dal clima che ormai si respira intorno al Centro d’Ascolto mentre Rosa si appresterà a cominciare il suo primo giorno di scuola serale. Guido sarà invece preoccupato dalla visita inaspettata di Claudia, alla quale non vuole rivelare la verità sul suo trasferimento a casa di Cotugno. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 novembre 2024.