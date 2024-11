Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 novembre 2024 - Barbieri non riuscirà a frenare il suo impulso di scattare con ira contro Guarnieri. I due si incontreranno al Circolo e sarà più che mai chiaro che il giovane imprenditore vuole a tutti costi farla pagare al Commendatore, che gli ha messo contro persino suo fratello e che rende Adelaide sempre più nervosa, data la scelta drammatica ma necessaria che si trova a prendere. Intanto Giulia Furlan scoprirà che Marta ha dato le dimissioni dalla Galleria Milano Moda e che la situazione nella direzione della Galleria prenderà una piega inaspettata. Dovranno ricostruirsi equilibri e lei dovrà cavalcare l’onda. Clara prenderà invece una decisione sulla richiesta di Alfredo mentre Mirella accetterà il consiglio delle Veneri e iscriverà Michelino allo Zecchino D’Oro. Chiederà però a Elvira di dargli ripetizioni di canto. Salvo riuscirà a fermare i Puglisi e a impedire che loro partano per Parigi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 novembre 2024 - vedremo Alice in difficoltà. La causa sarà una rivale inaspettata, che le metterà i bastoni tra le ruote e smorzerà il suo entusiasmo. Per la figlia di Elena sarà una nuova sfida da affrontare, nella speranza che cerchi di cavarsela da sola e che non faccia invece ricorso all’aiuto di Roberto, a cui ha già chiesto – e ottenuto – uno stage, nonostante Filippo e Michele non ne siano entusiasti. Intanto Don Antoine cercherà di riavvicinarsi a Rosa ma lei, scottata da quanto accaduto, si chiuderà a riccio e non solo con il sacerdote ma proprio con tutti gli uomini. Giulia si troverà a dover gestire ancora gli abitanti del quartiere, più che mai ostili a lei e al suo Centro d'Ascolto mentre Silvia e Michele metteranno ancora più in crisi Rossella, non riuscendo a trovarsi d’accordo su come la ragazza debba reagire alle molestie del primario. A peggiorare la situazione della giovane dottoressa ci si metterà anche Nunzio, che non troverà il momento adatto – o forse il coraggio – di rompere con Diana. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

