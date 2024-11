Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 novembre 2024 - Marcello vorrà una dimostrazione da parte di Adelaide e desidererà che prenda una decisione definitiva su Guarnieri. Non avrà più voglia e tempo di aspettare. Intanto i Puglisi vorranno raggiungere Maria e Matteo a Parigi, senza sapere quello che sta succedendo in Francia tra i due innamorati, che dovranno affrontare – speriamo – insieme il peso della terribile verità che Portelli ha confessato alla fidanzata. Salvo tenterà di dissuaderli senza far loro capire nulla. Al Paradiso invece, le Veneri cercheranno di convincere Mirella a iscrivere Michelino allo Zecchino d’Oro mentre Alfredo chiederà a Clara di gareggiare in un’importante competizione. La ragazza prenderà tempo e non saprà come rispondere al suo amato amico, soprattutto perché Jerome sta arrivando a Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 novembre 2024 - Nunzio capirà di non poter più fingere di non provare dei forti sentimenti per Ross e prenderà la decisione di rivelare a Diana la verità. Lo chef sarà pronto a lasciare l’architetto ma anche a continuare ad aiutarla in questo periodo difficile, solo con un altro ruolo. Ma ci riuscirà oppure incontrerà qualche ostacolo? Intanto Michele e Silvia scopriranno quanto ha subito la loro figlia sul posto di lavoro ma non saranno per nulla d’accordo su come lei si debba comportare con il primario. Giulia cercherà di riavvicinare gli abitanti del quartiere al Centro di Ascolto e a vincere i pregiudizi sugli immigrati. La Poggi chiederà aiuto a Don Antoine ma a darle l’idea vincente sarà Rosa. Marina non sarà molto contenta del comportamento di sua nipote Alice, per lei troppo leggera. La ragazza, che sarà in procinto di cominciare il suo stage in radio, farà capire alla nonna di essere pronta a tutto e di essere determinata a riuscire in quello che si è prefissata. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

