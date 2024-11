Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 novembre 2024 - Marta prenderà una sofferta ma necessaria decisione. La Guarnieri, dopo aver scoperto che suo padre e sua zia non sono stati sinceri con lei e che persino Tancredi era al corrente di tutto, informerà la sua famiglia di voler lasciare la Villa e di volersi allontanare da loro. La ragazza vorrà prendere la sua strada e non vorrà che nessun altro la metta mai più in una situazione simile. Enrico capirà che la giovane è in grande difficoltà e le offrirà il suo aiuto. Mario sarà sempre più preoccupato dall’atteggiamento curioso che la portinaia di casa di Roberto continuerà ad avere per loro mentre Alfredo cercherà disperatamente qualcuno con cui passare il giorno del suo compleanno senza sapere che Irene sta organizzando per lui una festa a sorpresa. Matteo tornerà da Parigi ancora più scosso e Odile tenterà di offrirgli solidarietà ma lui vorrà mantenere le distanze. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 novembre 2024 - Guido comincerà a capire i suoi errori e a voler fare ammenda. Il Del Bue si sentirà in colpa per come si è comportato e dopo aver visto Mariella determinata a far sentire la sua voce e a non farsi abbindolare di nuovo, comincerà a dare all’Altieri segni di distensione e di desiderio di fare pace. Rosa invece scoprirà che Luca intende lasciare il suo lavoro al Centro di Ascolto e capirà che il medico deve aver subito pressioni da parte di Luisa, determinata a prendersi la sua vendetta. Roberto affronterà la sua prima seduta dallo psicologo mentre Alice farà un piacevole incontro, che potrebbe rendere il suo soggiorno a Napoli più lungo del previsto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

