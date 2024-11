Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 novembre 2024: Marta ha preso la sua decisione. Se ne va!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 novembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta, delusa dalla sua famiglia, deciderà di lasciare Villa Guarnieri e di trovare la sua strada.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 novembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marta prenderà una sofferta ma necessaria decisione. La Guarnieri, dopo aver scoperto che suo padre e sua zia non sono stati sinceri con lei e che persino Tancredi era al corrente di tutto, informerà la sua famiglia di voler lasciare la Villa e di volersi allontanare da loro. La ragazza vorrà prendere la sua strada e non vorrà che nessun altro la metta mai più in una situazione simile. Enrico capirà che la giovane è in grande difficoltà e le offrirà il suo aiuto. Mario sarà sempre più preoccupato dall’atteggiamento curioso che la portinaia di casa di Roberto continuerà ad avere per loro mentre Alfredo cercherà disperatamente qualcuno con cui passare il giorno del suo compleanno senza sapere che Irene sta organizzando per lui una festa a sorpresa. Matteo sta per partire per Parigi ed è sempre più scosso; Odile tenterà di offrirgli solidarietà ma lui vorrà mantenere le distanze.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta se ne va!

Marta è furiosa sia contro Adelaide che contro suo padre. Guarnieri ha deciso di rivelare a sua figlia la verità sull’affare Hofer e l’aver scoperto che dietro al terribile momento vissuto da Marcello e in parte dal Paradiso e da Vittorio, c’è lo zampino del suo papà, ha reso la giovane Guarnieri nervosa. Il suo cuore si è spezzato e ha capito di non potersi fidare di nessuno della sua famiglia, tranne che di Odile. Lei era l’unica, insieme a lei, a non sapere nulla, visto che anche Tancredi, sebbene da poco, era al corrente di tutto. La ragazza non potrà perdonare nessuno, non ora e forse mai. Di sicuro non potrà rimanere a vivere nella stessa casa di chi l’ha tradita. Per questo informerà tutti di aver preso la decisione di andarsene e di andare ad abitare altrove, da sola, per ricostruirsi la sua vita, senza più intromissioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico cerca di aiutare Marta

La decisione di Marta farà molto male sia a Umberto che ad Adelaide. Entrambi si sentiranno in colpa per quello che hanno fatto e spereranno che le cose tornino, prima o poi, come una volta. Per il momento dovranno accettare che Marta lasci Villa Guarnieri. Enrico si renderà conto che la giovane è in grande difficoltà e cercherà di aiutarla. La ragazza gliene sarà molto grata e accetterà la sua vicinanza diversamente da quello che farà Matteo con Odile. Portelli, che sta per partire per Parigi ed è disperato per il fatto che dovrà raccontare tutta la verità anche a Maria, non accetterà la solidarietà della figlia della Contessa e se ne terrà alla larga.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mario sempre più in ansia

Alfredo cercherà di trovare qualcuno con cui festeggiare il suo compleanno ma in molti gli diranno di essere già impegnati. Il ragazzo sarà molto preoccupato e non capirà come mai tutti abbiano altri impegni e si siano dimenticati del suo grande giorno. Il magazziniere non potrà certo pensare che Irene stia preparando una festa a sorpresa per lui e che voglia, anche con questa mossa, tentare di riconquistarlo. Intanto Mario non riuscirà più a sopportare la curiosità della portinaia di casa di Roberto e sarà sempre più preoccupato che la signora capisca qualcosa di lui e Landi. La situazione lo renderà sempre più nervoso.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 novembre

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.