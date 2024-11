Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 novembre 2024 - Marta sarà una vera e propria furia e non soltanto contro suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza se la prenderà anche con Adelaide e l’affronterà accusandola di averle tenuto nascosto, per troppo tempo, quello che ha fatto Umberto. La Guarnieri non potrà sopportare un simile comportamento da parte della sua famiglia. Intanto Marcello deciderà di raccontare tutto anche a Salvatore e Rosa mentre Matteo tenterà di riconciliarsi con il fratello e poi partirà per Parigi per confessare a Maria la verità. Irene invece organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Alfredo. La Cipriani vorrà davvero riconquistarlo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 novembre 2024 - Mariella si prenderà una piccola rivincita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri non ne potrà più dell’atteggiamento di Guido e grazie a un contrattempo, riuscirà a dirgli esattamente quello che pensa e a farsi per la prima volta ascoltare senza ribattere. Per la vigilessa sarà davvero un momento importante. Intanto Giulia continuerà a rafforzare le attività del Centro d’Ascolto e Don Antoine le darà una mano mentre tra Luisa e Rosa le cose andranno sempre peggio. La nemica della Picariello penserà di colpire qualcun altro e di prendersi la sua vendetta contro la mamma di Manuel puntando contro qualcuno di molto più importante. Intanto Rossella, dopo un altro errore in ospedale, prenderà una decisione sofferta. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

