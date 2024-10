Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 ottobre 2024 - Giulia Furlan e Botteri si incontreranno per caso e il loro colloquio lascerà lo stilista del Paradiso con l’amaro in bocca e con una grande preoccupazione in mente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Furlan si lascerà sfuggire qualcosa che metterà Gianlorenzo in allarme e che gli farà credere che nel suo grande magazzino ci sia una talpa. Intanto Clara, per aiutare Alfredo, deciderà di non seguire le regole del suo allenatore e si offrirà di provare su strada il cambio creato dal Perico. Marta si sentirà male davanti a Enrico mentre Agata correrà dalle Veneri per informarle del fidanzamento di Maria e Matteo. Più tardi una lettera della Puglisi permetterà a Concetta e Ciro di riavvicinarsi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 ottobre 2024 - Manuela si renderà conto di non poter portare a termine tutti i suoi impegni almeno non tutti in modo brillante. Presa dal lavoro a Il Vulcano e da quello al parco archeologico, la Cirillo finirà per fallire con l’esame dell’università e dovrà rifare tutti i suoi calcoli. Alberto sarà sempre più convinto di voler cambiare vita dopo il suo terribile passato con Torrente mentre Manuel, in ansia per il suo papà, finirà per reagire in modo totalmente inaspettato – e molto probabilmente violento – alle provocazioni di Pasquale. La cosa farà molta paura a Rosa, che non avrà più dubbi sul fatto che suo figlio nasconda qualcosa. Diana invece avrà un altro piccolo incidente che renderà ancora più chiaro che il suo percorso di riabilitazione sarà più duro del previsto. Nunzio sarà un fascio di nervi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 ottobre 2024.