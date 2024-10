Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 ottobre 2024 - Roberto sarà felice di annunciare il ritorno di Vittorio a Milano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Conti avrà accettato di incontrare Tancredi e lo farà appena arriverà in città. Il ritorno dell’ex direttore renderà entusiasti tutti i dipendenti del Paradiso anche se Botteri avrà poco da sorridere visto che scoprirà che Giulia Furlan è riuscita ad accaparrarsi tutto il materiale che serve anche a lui per creare i nuovi modelli. Lo stilista si troverà in grande difficoltà. Intanto Odile farà il suo ingresso ufficiale al Circolo ma finirà per creare scalpore trasgredendo alle regole. Tancredi continuerà a meditare vendetta contro Vittorio e il suo odio aumenterà quando verrà a conoscenza di un fatto di cronaca. Intanto Salvo ed Elvira spereranno di essere riusciti a conquistare il Signor Gallo e spereranno di potersi fidanzare ufficialmente molto presto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 ottobre 2024 - Lara capirà di essere finita nella lista dei sospettati e cercherà di uscirne indenne. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli si recherà in ospedale da Roberto ma incontrerà Marina, più che mai furiosa e desiderosa di vendetta. Tra le due scoppierà una lite furibonda. Intanto Renato non si rassegnerà all’idea di essere escluso dalla vita quotidiana di Jimmy mentre quest’ultimo rischierà di disubbidire al padre, per stare vicino a Mina. Giulia chiederà a Luca di darle una mano al Centro di Ascolto e di prendere il posto di Ornella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

