Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 settembre 2024 - un giovane misterioso si scontrerà con Marta. La Guarnieri avrà a che fare con un ragazzo molto strano, che poi scoprirà essere preso in prova al Paradiso. Intanto Umberto riporterà all’ordine Tancredi dopo il litigio che il Di Sant’Erasmo ha avuto al Circolo con Roberto. I guai da risolvere non saranno finiti per il Guarnieri. Sarà infatti raggiunto da una telefonata piuttosto preoccupante, che riguarda Odile. Marcello chiederà aiuto a Botteri per risolvere le tensioni che sono scoppiate nel grande magazzino, a causa della sfilata per la presentazione delle nuove collezioni... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 settembre 2024 - Magdalena manderà al tappeto Ida. La zia della Kovalenko si presenterà in tribunale con una deposizione al vetriolo, che si rivelerà molto pericolosa per la nipote. Diego dovrà correre in soccorso della sua amata, nella speranza di riuscire a farle tornare – almeno in parte – il sorriso. Alberto dovrà affrontare il peso delle sue azioni. Palladini dovrà stare attento a Torrente e alla sua voglia di vendetta ma anche alla magistratura, che vuole scoprire chi sia la talpa che ha svelato il luogo dove aveva trovato rifugio Sabbiese. Guido e Mariella, dopo le ultime decisioni de Del Bue, si troveranno al capolinea e Silvia tenterà ancora una volta di aiutarli... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

