Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 settembre 2024 - Marta si troverà a gestire la Galleria Milano Moda e dovrà trovare presto una nuova stilista. La Guarnieri, per riuscire a risolvere i problemi dell’azienda del padre, si rivolgerà a Vittorio, ben più esperto di lei. Conti sarà ben felice di darle una mano e di fornirle i suggerimenti necessari per uscire dalla crisi in cui la GMM è caduta dopo l’abbandono di Flora e Matilde mentre Tancredi andrà su tutte le furie. Il Di Sant’Erasmo non sopporterà che sua cugina continui ad avere dei rapporti con il suo ex marito e l’affronterà a muso duro così come sfiderà apertamente Roberto, pronto a metterlo a tappeto. Salvatore dimostrerà di non voler gettare la spugna con i genitori di Elvira e finirà per dare, sebbene senza volerlo, un giusto suggerimento per un regalo perfetto per loro. Adelaide sarà preoccupata per gli scontri con Odile e ne parlerà con Marcello. Nello stesso tempo chiederà anzi imporrà a Umberto di tenersi bene alla larga dalla figlia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 settembre 2024 - Guido e Claudia decideranno di dimenticare il passato e di metterlo da parte e dedicarsi al loro amore. Per Mariella non ci saranno più chance e toccherà a Silvia dirle quello che sta accadendo. Samuel intanto “userà” Jimmy per convincere Micaela a tornare a Napoli. Valeria continuerà a ripetere a Niko che la presenza di Renato è troppo ingombrante e che è ora di allontanarsi dall’ingerenza del padre. Il Poggi si convincerà che sia così? Intanto il processo per la vicenda di Tommaso continuerà e Ida e Magdalena si incolperanno a vicenda... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 settembre 2024.