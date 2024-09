Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 settembre 2024 - il grande magazzino milanese Il Paradiso delle Signore continua a lavorare nonostante l’addio di Vittorio. La partenza di Conti insieme a Matilde ha causato qualche guaio a Roberto e Marcello, ora alle prese con la gestione del negozio. Nonostante qualche intoppo, i due hanno saputo reggere botta e i clienti proseguono con le loro compere, come se nulla fosse successo. Qualche dilemma in più per Gianlorenzo che, con la partenza di Maria per Parigi, si è ritrovato a doversi occupare anche della collezione femminile, a cui lui non è proprio abituato. Irene è tornata da Londra mentre Clara, assente per impegni con le sue gare di ciclismo, è stata sostituita da Mirella. Salvo deve gestire gli attacchi della famiglia di Elvira, che ancora non lo apprezzano accanto alla figlia mentre a Villa Guarnieri è arrivata Odile, che sconvolge tutti dicendo di volersi trattenere a Milano fino a data da destinarsi... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 settembre 2024 - Roberto passerà alla fase due del suo perfido piano. Dopo aver tentato invano di convincere Lara a ritrattare la sua deposizione, Ferri sceglierà di rivolgersi a Filippo e di chiedergli un enorme favore. Senza mezzi termini, il manager chiederà al figlio di prendere Tommy in custodia e di crescerlo insieme a Serena e alle sue figlie. Tutto gli sembrerà meglio che lasciare il bambino nelle mani di Ida e permettere alla ragazza di vincere la loro guerra. Intanto Mariella sarà sempre più triste per la crisi in cui è caduto il suo matrimonio e le cose sono destinate a precipitare visto che Claudia, tornata a Napoli, si vorrà riavvicinare a Guido. Silvia sarà costretta a intervenire... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

