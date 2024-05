Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 maggio 2024 - Rose spererà che tra lei e Pietro possa scattare di nuovo la scintilla dell’amore. Mentre la Iorio sarà a Biella, da sola, a occuparsi della produzione della nuova collezione maschile, Mori sarà a Milano in compagnia della sua ex moglie, impegnatissimo a organizzare il progetto che intende presentare a Rockefeller. Lui e l’americana riusciranno persino a convincere la Contessa a vedere a loro il palazzo, con l’idea di poter finalmente ingrandire il loro grande magazzino ma anche con la promessa di utilizzarne una parte per aiutare i bisognosi... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 maggio 2024 - Raffaele sarà in enorme difficoltà. Il Giordano si troverà prima a dover fare i conti con i suoi sensi di colpa e poi subirà l’ira di Roberto. Ferri non riuscirà infatti a fermare le azioni di Ida e Diego e finirà per prendersela con il portiere. Intanto Damiano capirà che Viola e Eugenio, nonostante tutto, saranno sempre una famiglia mentre Filippo e Michele, ancora scossi dall’incontro con Viviana Melluso, comprenderanno ancora di più l’importanza di avere degli affetti solidi nella vita... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

