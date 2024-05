Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 maggio 2024 - Pietro non riuscirà più a trattenere la sua gelosia nei confronti di Vittorio. Conti si occuperà di un nuovo progetto al Paradiso e starà molto vicino a Teresa. La cosa farà scattare Mori e lo porterà a baciare la Iorio davanti a tutti e a rivelare che presto i due si sposeranno. Intanto Andreina continuerà a portare avanti il suo piano per distruggere il suo ex mentre Rose cercherà di non assecondare le richieste di suo marito Frank. Corrado intanto verrà selezionato per Lascia o Raddoppia, la trasmissione di Mike Bongiorno. Il ragazzo sarà molto contento ma dovrà prepararsi a lungo per dimostrarsi all’altezza del compito e portare a casa la vittoria... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 maggio 2024 - Ida non riuscirà più a sopportare la situazione che si è creata a casa Ferri. La ragazza sarà ormai decisa a fare di tutto per riprendersi suo figlio, anche quello che inizialmente aveva escluso per paura di perdere tutto. Roberto cercherà di fermarla e di metterle i bastoni tra le ruote. Rossella dovrà affrontare il duro confronto tra Nunzio e Riccardo, che solo Ornella sarà in grado di frenare. Eugenio e la Cimino accoglieranno un inaspettato collaboratore, che si dirà pronto a rivelare qualcosa in più sui traffici di Torrente e sui crimini del centro storico di Napoli... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 maggio 2024.