Un Posto al Sole Anticipazioni 15 maggio 2024: Ida è pronta a tutto per riavere suo figlio!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida è disposta a tutto per riavere suo figlio. Roberto deve correre ai ripari.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 15 maggio 2024, alle ore 20.50, Ida non riuscirà più a sopportare la situazione che si è creata a casa Ferri. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza sarà ormai decisa a fare di tutto per riprendersi suo figlio, anche quello che inizialmente aveva escluso per paura di perdere tutto. Roberto cercherà di fermarla e di metterle i bastoni tra le ruote. Rossella dovrà affrontare il duro confronto tra Nunzio e Riccardo, che solo Ornella sarà in grado di frenare. Eugenio e la Cimino accoglieranno un inaspettato collaboratore, che si dirà pronto a rivelare qualcosa in più sui traffici di Torrente e sui crimini del centro storico di Napoli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida pronta a tutto per riprendersi Tommy

Da quando suo padre è morto, Ida è diventata insofferente alla vita a casa Ferri. La ragazza vorrebbe che nessuno si frapponesse tra lei e suo figlio, l’unica persona cara che le è rimasta. Ma Marina e Roberto, soprattutto quest’ultimo, non hanno alcuna intenzione di tornare indietro sulle loro scelte. Alla giovane non resterà che un’ultima soluzione per riavere il suo bambino: quella di ricorrere alle vie legali, inizialmente escluse per paura di perdere tutto. Quando Ferri scoprirà cosa ha intenzione di fare la bionda correrà ai ripari e cercherà di impedirle qualsiasi azione contro la sua famiglia e contro tutto quello che ha fatto per tenere con sé Tommaso. Ma Ida non si lascerà spaventare da nulla e da nessuno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella in mezzo a due fuochi

Rossella è salva e ha confessato a Nunzio di amarlo. Come era prevedibile, Crovi è scoppiato. L’ira del dottore non si è fatta attendere ed è subito corso a regolare la faccenda con il suo vecchio nemico. I due hanno finito per discutere in modo molto violento e sono previste nuove tensioni. La lite tra lo chef e il medico verrà sedata da Ornella, l’unica in grado di mettere uno stop tra i due ragazzi, ormai completamente senza controllo e rivali fino al midollo. Ma una novità potrebbe non risultare per nulla piacevole per Ross e si tratterà di qualcosa che Nunzio sta attendendo con ansia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Una nuova pista per Eugenio e Lucia

Eugenio sta indagando senza sosta per fare luce sui traffici di Torrente e sul tentato omicidio di Diana. Inaspettatamente qualcuno si farà avanti e vorrà parlare sia con lui che con Lucia. Un collaboratore, che nessuno si sarebbe aspettato parlasse, si rivolgerà a loro per rivelare a entrambi alcuni dettagli sui traffici del boss ma anche dei crimini avvenuti nel centro storico di Napoli. Tutto questo quando i medici saranno pronti a far uscire l’architetto dal coma farmacologico. Ci sarà finalmente la svolta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.