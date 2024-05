Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 maggio 2024 - Teresa vivrà dei momenti molto difficili a causa delle difficoltà finanziarie e lavorative di Pietro. Mori cercherà di trovare una soluzione per impedire ad Andreina di schiacciarlo con il suo progetto di un nuovo grande magazzino, davanti al Paradiso. La scoperta che la Mandelli ha in mente un piano così dettagliato, porterà l’imprenditore a dedicarsi anima e corpo al lavoro, finendo per trascurare Teresa. La Iorio ci rimarrà molto male, soprattutto perché la presenza di Rose si farà sempre più costante... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 maggio 2024 - Clara ed Eduardo saranno pronti a cominciare una nuova vita entrando nel programma di protezione testimoni. La Curcio sarà però molto tesa. Non avrà ancora rivelato ad Alberto le sue intenzioni. Come affrontare l’ira di Palladini al solo pensiero di non rivedere per lungo tempo suo figlio? Intanto Rossella avrà rivelato a Nunzio il suo amore ma questa decisione scatenerà il rancore di Riccardo, che sperava di poterla riconquistare. Guido sarà sempre più affascinato da Claudia e questo spronerà Mariella e voler allontanare la donna da suo marito, il prima possibile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 maggio 2024.