Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 maggio 2024 - Elsa e Roberto riusciranno a salvare Il Paradiso con un’iniziativa che entusiasmerà i bambini. I due pubblicitari escogiteranno un modo per far arrivare mamme e figli al grande magazzino e spingerli a fare acquisti. Per ottenere il successo faranno vestire i dipendenti come i personaggi di Pinocchio di Collodi. Intanto Teresa approfitterà di alcuni giorni di ferie per rimettere in ordine il vecchio negozio dello zio, che ora ha affittato lei... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 maggio 2024 - Rossella sarà finalmente in salvo. La ragazza, salvata dalla brutta situazione in cui si è trovata a causa della talpa, può tirare un sospiro di sollievo e tornare alla sua vita. La paura provata in quei duri e pericolosi momenti le hanno fatto maturare però una certezza. La Graziani saprà cosa deve fare e quale decisione, a lungo rimandata, prendere. Intanto Nicotera continuerà a indagare sull’incidente di Diana, ormai chiaramente un tentato omicidio mentre Mariella continuerà a covare una cocente gelosia nei confronti di Claudia, a causa di alcuni fraintendimenti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

