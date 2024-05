Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 maggio 2024 - Adelaide sarà pronta a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia. La Contessa, delusa e furiosa per il doppio gioco del Commendatore, vorrà informare i suoi cari dei suoi piani ma qualcosa le impedirà di dire tutto. Cosa succederà? Intanto Maria e Matteo saluteranno tutti con grande commozione. Il giorno della loro partenza è arrivato e i due ragazzi diranno addio ai loro amici e famigliari ma anche al Paradiso. La stilista lascerà a Botteri il compito di portare avanti le collezioni del grande magazzino. Irene rivelerà a Leonardo di aver fatto la scelta di seguirlo a Londra e gli darà appuntamento in Inghilterra per l’estate. Clara cercherà di infondere coraggio ad Alfredo, scosso per la fine della sua relazione con la Cipriani. Vittorio sarà pronto a prendere una decisione drastica e molto importante per aiutare Matilde e per proteggere il loro amore. Conti comincerà a pensarci seriamente quando il commissario Maresca si presenterà da lui e gli chiederà dove si trovi la Frigerio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 maggio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 maggio 2024 - Mariella non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti di Guido e Claudia. Il Del Bue sarà talmente tanto contento di rivedere la sua vecchia amica, da scuotere la moglie e da farle temere di essere in pericolo, nonostante Cerri cerchi di rassicurarla e la spinga a non fare mosse azzardate, che possano farle fare una brutta figura. Intanto Roberto non sembrerà per nulla interessato a mantenere le promesse fatte alla moglie mentre Giulia e Ornella dovranno tranquillizzare Rosa e Viola, piuttosto preoccupate per Damiano... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

