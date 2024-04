Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 aprile 2024 - Marta, tornata a Milano, avrà modo di chiarirsi con Matilde e di chiederle scusa per quello che è successo con Vittorio. Le due donne si stringeranno la mano in segno di pace e la Guarnieri augurerà alla Frigerio di avere una vita felice e serena con il Conti, con cui sta cercando una nuova casa. Intanto Umberto si farà avanti e si offrirà di gestire lui il patrimonio di Adelaide. Questa mossa non passerà inosservata a Flora che, piuttosto infastidita della cosa, finirà per sbilanciarsi con Marcello e a mettergli la pulce nell’orecchio. Barbieri comincerà a sospettare che dietro alla truffa in cui è stato coinvolto, ci sia lo zampino del Commendatore. La lite con il padre ha costretto Elvira a trasferirsi a casa delle ragazze. Salvo le prometterà di aiutarla in ogni modo e di starle vicino... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 aprile 2024 - Michele cercherà di calmarsi dopo aver scoperto che Silvia e Giancarlo si sposeranno. Il Saviani dovrà tenere botta e non perdere la lucidità ma sarà anche costretto a prendere una decisione molto importante e particolarmente dolorosa, che potrebbe cambiargli la vita. Jimmy non sarà per nulla contento della partenza di Niko e Renato dovrà lenire le ferite del nipote. Clara si ritroverà a pensare a quanto la sua vita sia destinata a cambiare a causa della decisione di Eduardo di collaborare con la giustizia. Sabbiese intanto si preparerà al primo incontro con Lucia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

