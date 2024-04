Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 aprile 2024 - strong>molte verità verranno a galla e molte avranno conseguenze drammatiche. Tancredi confessarà a Matilde di essere a conoscenza del tradimento di Vittorio. Il Di Sant’Erasmo rivelerà alla moglie che il Conti e Marta si sono baciati, scatenando la rabbia nell’ex consorte, che si precipiterà dal compagno per avere immediate spiegazioni. Intanto Marcello tornerà dalla Germania dopo aver scoperto che Matteo è finito in carcere. Umberto avrà fatto la sua mossa per fermare Barbieri ma anche Portelli, deciso a partire per la Francia con Maria. Verremo a sapere che il Guarnieri non si è limitato a fare del male ai fratelli ma ha anche minacciato Silvana. Armando comprenderà che Clara ha un debole per Alfredo mentre quest’ultimo scoprirà che Crespi ha fatto una proposta di lavoro a Irene e non la prenderà per nulla bene. Salvatore invece inviterà Elvira a cantare durante una serata al Caffè Amato ma la Venere rifiuterà perché Tullio sarà contrario... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 aprile 2024 - Valeria spingerà Niko a farsi un esame di coscienza e a decidere cosa voglia davvero dal loro rapporto. La presenza della ragazza nella vita del Poggi ha scombussolato ancora una volta Manuela ma stavolta Serena capirà che sua sorella è ancora profondamente turbata dal suo amore per l’avvocato e sarà pronta a intervenire per capire sino a che punto la ragazza sia ancora innamorata. Per Rosa invece sarà il momento di fare i conti con il nuovo atteggiamento di Damiano. Il Renda si mostrerà molto attento sia a lei che a Viola, che compirà quarant’anni, ma la Picariello comprenderà che le cose, nel rapporto con il suo ex, sono profondamente cambiate rispetto al passato. Eugenio invece sembrerà pronto ad accettare che il suo matrimonio sia finito e che ora debba andare avanti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

