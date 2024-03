Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 marzo 2024 - Marta e Vittorio troveranno qualche difficoltà nel mandare in porto la procedura per l’annullamento del loro matrimonio. I due capiranno che non sarà semplice ottenere il loro obiettivo e che dovranno trovare presto, insieme, una soluzione. Questo li porterà a passare del tempo insieme e a farsi più vicini. Marta, che ha ormai capito di essere ancora innamorata di Conti, dovrà reprimere i suoi sentimenti. Intanto Irene e Clara saranno entusiaste per il viaggio a Parigi di Maria mentre Roberto spingerà Rosa a scrivere un articolo per il nuovo numero de Il Paradiso Market, dedicato al mondo delle donne. La ragazza penserà che sarebbe molto interessante riuscire a intervistare la Contessa. Mentre Salvo si convincerà di non avere chance con Elvira, quest’ultima comincerà a pensare che Tullio non sia la persona giusta per lei... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 marzo 2024 - Viola dovrà destreggiarsi con il cattivo umore di Eugenio, ferito dal rapporto tra Antonio e Damiano. Mentre la Bruni dovrà gestire il risentimento del marito e si sentirà in colpa nei suoi confronti, il Renda prenderà una decisione molto importante per Rosa e Manuel. Il poliziotto, visto che la sua ex ha deciso di tornare a casa sua nonostante i pericoli, le proporrà di trasferirsi da lei, per proteggere la sua famiglia. Intanto Alberto comincerà a calmarsi dopo che Clara gli dirà di essere decisa ad abortire ma l’intervento di Marika potrebbe cambiare tutto. La ragazza consiglierà all’amica di pensarci ancora su e di scegliere bene tra la mente e il cuore. Luciano invece inviterà Cerri a riflettere sul suo rapporto con Castrese mentre Mariella si illuderà di aver guadagnato terreno con Guido... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

