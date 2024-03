Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 26 marzo 2024: Il passato tormenta Vittorio e Marta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 26 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vittorio e Marta si troveranno in difficoltà con l'annullamento del loro matrimonio. Il passato metterà entrambi nei guai.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marta e Vittorio troveranno qualche difficoltà nel mandare in porto la procedura per l’annullamento del loro matrimonio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due capiranno che non sarà semplice ottenere il loro obiettivo e che dovranno trovare presto, insieme, una soluzione. Questo li porterà a passare del tempo insieme e a farsi più vicini. Marta, che ha ormai capito di essere ancora innamorata di Conti, dovrà reprimere i suoi sentimenti. Intanto Irene e Clara saranno entusiaste per il viaggio a Parigi di Maria mentre Roberto spingerà Rosa a scrivere un articolo per il nuovo numero de Il Paradiso Market, dedicato al mondo delle donne. La ragazza penserà che sarebbe molto interessante riuscire a intervistare la Contessa. Mentre Salvo si convincerà di non avere chance con Elvira, quest’ultima comincerà a pensare che Tullio non sia la persona giusta per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio in difficoltà con l’annullamento del matrimonio

Marta ha scoperto che lei e Vittorio sono ancora sposati. Un errore burocratico sta facendo sì che i due siano tutt’ora ufficialmente marito e moglie e quindi che tutto sia da rifare. Il Conti e la Guarnieri sono stati costretti a rivedere tutte le carte e a fare i conti con il loro passato; cosa non facile, soprattutto perché nel ricordare i momenti condivisi, qualcosa tra loro è riemerso. Marta ha compreso di essere innamorata del suo consorte ma non vuole rovinare tutto, non ora che lui sembra essere felice con Matilde. Per questo dovrà reprimere i suoi sentimenti e farlo senza che Vittorio se ne accorga e faccia domande a cui lei non saprebbe rispondere senza uscire allo scoperto. A complicare la situazione ci si metterà anche il fatto che le nuove procedure per ottenere l’annullamento, non si riveleranno per nulla facili.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa vuole intervistare Adelaide

Maria ha ricevuto un invito a Parigi da Defois e la ragazza sembra essere propensa ad accettare. Irene e Clara sono entusiaste di questo viaggio mentre la Puglisi è ancora molto tesa. Lei e Vito sono tornati insieme ma il suo cuore è da un’altra parte. Roberto invece chiederà a Rosa di scrivere un articolo dedicato alle donne, per il nuovo numero de Il Paradiso Market. Alla ragazza verrà l’idea di intervistare Adelaide ma dovrà riuscire a convincere la Contessa a rilasciare l’intervista. Non sarà facile visto che la Di Sant’Erasmo prova una grande gelosia nei confronti della giovane che sembra aver conquistato Marcello, in sua assenza.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira cambia idea su Tullio?

Dopo la gara di ballo Salvo si è convinto che tra lui ed Elvira non potrà mai esserci nulla. Il ragazzo vede svanire le speranze, giorno dopo giorno. Il barista è ormai pronto a gettare la spugna ma le cose potrebbero andare molto diversamente. Sì perché Elvira, dopo tutto quello che è successo, comincerà a pensare che Tullio non sia la persona adatta a lei. La ragazza prenderà la decisione di lasciarlo? Vi anticipiamo che i dubbi della Venere sul suo fidanzamento, non saranno fugaci.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.