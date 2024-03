Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 marzo 2024 - Rosa ottiene un’intervista dalla Contessa. Adelaide cercherà di mettere in difficoltà la Venere ma non riuscirà a ottenere quello che vuole. La nipote di Armando le terrà testa e si farà valere. Intanto Vittorio deciderà di non dire a Matilde di aver passato la serata con Marta e poi suonerà alla porta di casa della sua ex. Cosa succederà? Maria rivelerà a Vito quali siano le sue intenzioni su Parigi e Defois mentre i dubbi di Elvira sulla sua relazione con Tullio continueranno senza sosta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 marzo 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 marzo 2024 - Ida verrà sconvolta da una tragica e triste notizia. Questo brutto risvolto la metterà in grande difficoltà e le impedirà di lasciarsi andare completamente con Diego, con cui aveva pensato di ricominciare a sorridere. La decisione di Damiano di trasferirsi a casa di Rosa metterà a dura prova i nervi di Viola ma anche quelli della Picariello mentre un ritorno alla Terrazza farà sorridere i suoi inquilini ma anche tutto Palazzo Palladini... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 marzo 2024.