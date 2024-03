Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 27 marzo 2024: Rosa tiene testa ad Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 27 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Adelaide accetterà l'intervista di Rosa e cercherà di metterla in difficoltà e di umiliarla. La ragazza le terrà testa e si farà onore.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 27 marzo 2024, alle ore 16.00, Rosa ottiene un’intervista dalla Contessa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Adelaide cercherà di mettere in difficoltà la Venere ma non riuscirà a ottenere quello che vuole. La nipote di Armando le terrà testa e si farà valere. Intanto Vittorio deciderà di non dire a Matilde di aver passato la serata con Marta e poi suonerà alla porta di casa della sua ex. Cosa succederà? Maria rivelerà a Vito quali siano le sue intenzioni su Parigi e Defois mentre i dubbi di Elvira sulla sua relazione con Tullio continueranno senza sosta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa tiene testa ad Adelaide

Roberto ha chiesto a Rosa di occuparsi di un nuovo articolo, dedicato alle donne, da pubblicare sul nuovo numero de Il Paradiso Market. La ragazza ha pensato che fosse molto interessante intervistare la Contessa e, dopo aver insistito, ha ottenuto che Adelaide la ricevesse. La Di Sant’Erasmo – decisa a riconquistare Marcello - ha colto questa opportunità per umiliare la sua rivale in amore ma dovrà prendere atto di non trovarsi davanti a una ragazzetta sprovveduta. Nonostante il sottile sarcasmo di Adelaide, Rosa le terrà testa e si farà onore. La guerra tra le due potrebbe riservare sorprese inaspettate… almeno per una di loro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio mente a Matilde e torna da Marta

Il passato tormenta Vittorio e Marta. I due hanno dovuto ripercorrere i momenti passati insieme e questo ha fatto sì che entrambi capissero di provare ancora molto affetto l’uno per l’altra. Marta ha persino avuto conferma di provare amore per il suo ex ma ha dovuto soffocare i suoi sentimenti, per evitare di creare guai. Ma il guaio lo combinerà Vittorio quando deciderà di non dire nulla a Matilde circa il suo incontro con l’ex moglie. Il Conti non solo non informerà la Frigerio delle ultime novità ma busserà a casa della Guarnieri per continuare un discorso lasciato in sospeso…

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria partirà per Parigi?

Elvira ha iniziato ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Tullio. Dopo quanto successo la Venere ha iniziato a credere che il suo fidanzato non sia la persona giusta per lei. Per Salvo ci saranno speranze? Maria invece, nonostante i sensi di colpa, troverà il coraggio di rivelare a Vito le sue intenzioni sulla chiamata di Defois a Parigi. La vita della coppia sarà di nuovo scossa? Vi anticipiamo che la Puglisi farà presto una rivelazione molto importante a qualcuno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.