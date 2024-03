Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 marzo 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 marzo 2024 - Marcello comincerà a pensare che dietro all’affare Hofer ci sia qualche imbroglio. Quando Barbieri riceverà le bozze dei contratti, penserà di recarsi lui stesso in Germania per verificare di persona che tutto sia corretto. Umberto, messo al corrente da Matteo, tremerà e spingerà Portelli a mettere immediatamente un freno al fratellastro. Intanto tra Crespi e Alfredo scoppierà di nuovo la guerra e stavolta la sfida sarà sportiva. Matteo intanto riceverà buone notizie dalla mamma. Silvana gli rivelerà di stare molto meglio e di essere pronta a tornare a Milano. Maria confesserà a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati, del tutto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 marzo 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 marzo 2024 - Rosa non riuscirà a gestire serenamente la convivenza con Damiano. La Picariello si troverà in grande difficoltà a tenere a freno i suoi sentimenti, ancora molto forti per il suo ex. Riuscirà a soffocarli per non creare ulteriori pasticci? Intanto Ida farà molta fatica a riprendersi dalla brutta notizia della morte del padre e Diego sarà sempre più convinto di dover fare qualcosa per allontanarla da Roberto e Marina. Cosa si inventerà il Giordano? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

